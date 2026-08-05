Etawah Auraiya News: अचानक धंसी सड़क, चार मीटर गहरा गड्ढा बनने से दहशत

Etawah Auraiya News: भरथना। कस्बे के मंडी समिति रोड स्थित नवीन बस्ती में बुधवार को अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क के बीचों-बीच बड़ा गड्ढा बन जाने से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और सुरक्षा की दृष्टि से रास्ते पर आवाजाही रोक दी गई।

घटना का विवरण

पिंकी देवी ने बताया कि उनके मकान के सामने बनी कच्ची सड़क अचानक बैठ गई, जिससे करीब चार मीटर गहरा और तीन मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। सौभाग्य से घटना के समय वहां से न तो कोई वाहन गुजर रहा था और न ही कोई राहगीर, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि गली में छोटे बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। ऐसे में सड़क धंसने से किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। लोगों ने जल्द से जल्द गड्ढे की मरम्मत कराने और सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने पर सभासद प्रतिनिधि सोनू मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मामले से संबंधित विभाग और नगर प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही सड़क की मरम्मत कराकर क्षेत्रवासियों की आवाजाही सुरक्षित कराने का प्रयास किया जाएगा।