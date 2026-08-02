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Etawah Auraiya News: एचआईवी के प्रति जागरूकता के लिए आयोजित हुई रेड रन मैराथन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा में एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु रेड रन मैराथन आयोजित की गई। इस मैराथन में करीब 100 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। सभी प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र मिले। महिला और पुरुष विजेताओं को नगद पुरस्कार भी वितरित किए गए।

Etawah Auraiya News: एचआईवी के प्रति जागरूकता के लिए आयोजित हुई रेड रन मैराथन

Etawah Auraiya News: इटावा। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान मे युवाओं के बीच एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रेड रन मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 100 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। शुभारंभ स्पोर्टस स्टेडियम से किया गया मैराथन लुहन्ना चौराहा, इंजीनियरिंग कॉलेज रोड से होते हुए बापस स्टेडियम में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन ने प्रत्येक मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिससे मैराथन का आयोजन पूरी तरह से निर्बाध और सुरक्षित रहा। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और जागरूकता अभियान में भागीदारी के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया ।

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सफल आयोजन में सहयोग

मैराथन को सफल बनाने में एनसीसी, स्टेडियम कोच दीपक कुमार व उनकी पूरी टीम का सहयोग रहा। यह पूरा आयोजन दिशा टीम से साक्षी तिवारी, सौरभ तिवारी, अभिषेक कुमार व टीबी प्रोग्राम से कंचन तिवारी के निर्देशन और संचालन में संपन्न हुआ।

पुरस्कार वितरण समारोह

मैराथन के समापन पर सीएमओ कार्यालय परिसर में एक समारोह के दौरान महिला व पुरुष वर्ग के विजेताओं को अलग-अलग नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। मैराथन के महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार में पूनम को 2500 रुपये, द्वितीय पुरस्कार में दिव्या मिश्रा को 2000 रुपये, तृतीय पुरस्कार में राखी को 1500 रुपये प्रदान किये गये। इसी प्रकार पुरुष वर्ग में साहिल को प्रथम पुरुष्कार में 2500 रुपये, वासुदेव को द्वितीय पुरुष्कार में 2000 रुपये और विनोद को तृतीय पुरुष्कार में 1500 रुपये प्रदान किये गये।

प्रश्न-उत्तर

रेड रन मैराथन का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया?
रेड रन मैराथन का आयोजन युवाओं के बीच एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया।
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