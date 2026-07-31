Etawah Auraiya News: सेविन सीज प्ले स्कूल में हुआ रेड डे का आयोजन
Etawah Auraiya News: फोटो-12 रेड डे पर लाल रंग के कपड़ों में सजे नन्हें मुन्हे बच्चे इटावा। सेविन सीज प्ले स्कूल में शुक्रवार को रेड डे का आयोजन किया गया। जिसमें नन्हे मुन्
Etawah Auraiya News: इटावा। सेविन सीज प्ले स्कूल में शुक्रवार को रेड डे का आयोजन किया गया। जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने लाल रंग के कपड़े पहने और लाल रंग के ही टिफिन बॉक्स में लाल रंग की ही खाद्य वस्तुओं को लाकर अपना नाश्ता और लंच किया। प्रधानाचार्य साक्षी दुबे ने कहा कि रेड डे एक ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसमें प्ले ग्रुप के नन्हे मुन्ने बच्चों को लाल रंग से परिचित कराने के लिए उन्हें मनोरंजक ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण देकर इस दिन लाल रंग की ड्रेस पहनने, लाल रंग का ही टिफिन बॉक्स और उसमें लाल रंग के ही फल सब्जी से बना नाश्ता एवं लांच लाने को कहा जाता है।
बच्चों में समृद्धि ब्लड डोनेशन और अन्विका लेडी बग को सराहा गया। लाल टमाटर में गौरांश, अद्विक, अवनी, सेव के रूप में पावनी, अबीर, विहान, हर्षाली, स्ट्रॉबेरी में निदांश, आरोही, हरनूर को भी प्रोत्साहन मिला। कार्यक्रम में स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। विद्यालय के प्रबंधक शिव किशोर दुबे एडवोकेट ने कार्यक्रम की प्रशंसा की।
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