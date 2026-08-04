Etawah Auraiya News: कांग्रेस में शामिल होने वालों का किया सम्मान
Etawah Auraiya News: इटावा में कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित की अगुवाई में राहुल गांधी की नीतियों को स्वीकार करते हुए कई लोगों ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रवक्ता रिपुसूदन शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया। अन्य नए सदस्य भी इस अवसर पर शामिल हुए और उनका स्वागत किया गया।
Etawah Auraiya News: इटावा। कांग्रेस के ज़िलाध्यक्ष आशुतोष दीक्षित के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रेम किशोर द्विवेदी के आवास पर राहुल गांधी की नीतियों और कांग्रेसी विचारधारा को स्वीकार करते हुए कई लोगों ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर अशोकनगर के रहने वाले सेवानिवृत्त प्रवक्ता रिपुसूदन शर्मा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। उनके साथ चंचलेश त्रिपाठी (बिट्टू ), अंकित धाकरे, सौरभ यादव ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। इन सभी का पटका पहनाकर स्वागत किया गया।
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