Etawah Auraiya News: उमस भरी गर्मी में बिजली ने किया परेशान
Etawah Auraiya News: इटावा में बुधवार की रात उमस भरी गर्मी के बीच बिजली की कटौती ने लोगों को परेशान किया। बारिश के बावजूद बिजली की सप्लाई फाल्ट के कारण कई क्षेत्रों में दो से तीन घंटे तक बाधित रही। इस समस्या से लोग नींद नहीं ले सके और बिजली विभाग ने इसे फाल्ट बताया।
Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता। बुधवार की रात उमस भरी गर्मी के बीच बिजली की आवाजाही ने भी लोगों को परेशान किया। बुधवार की दोपहर को करीब आधे घंटे तक बारिश हुई लेकिन उसके बाद धूप निकल आने से उमस बढ़ गई और लोग पसीना पसीना होते रहे।बुधवार की शाम से ही बिजली की आंख मिचोली का सिलसिला भी शुरू हो गया जो रात को भी जारी रहा । लाइन पार क्षेत्र में रामनगर और विजयनगर की बिजली सप्लाई फाल्ट के कारण करीब 2 घंटे तक बंद रही। इसके कारण लोग परेशान रहे। रामलीला रोड फीडर से संबंधित एकता कॉलोनी, न्यू एकता कॉलोनी और विकास कॉलोनी की बिजली भी रात में आती जाती रही और करीब 3 घंटे तक बिजली गोल रही।
बिजली विभाग को फोन किए गए तो जवाब मिला कि फाल्ट के कारण बिजली गई है लेकिन बिजली की इस आवाजाही से लोगों की नींद पूरी नहीं हो सकी। मोहल्ला सिविल लाइन और चौगुर्जी में भी फाल्ट के कारण रात में करीब 2घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रही।
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