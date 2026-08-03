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Etawah Auraiya News: दर्जनों मोहल्लों में रात को बिजली की आवाजाही से लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा के शहर में रविवार रात बिजली की बार-बार आवाजाही से लोग परेशान रहे। सुंदरपुर फीडर और मैनपुरी फाटक क्षेत्र में बिजली की सप्लाई फाल्ट के कारण बंद रही। गर्मी के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। सोमवार को भी बिजली की आवाजाही बनी रही। लोग नींद पूरी नहीं कर पाए।

Etawah Auraiya News: दर्जनों मोहल्लों में रात को बिजली की आवाजाही से लोग परेशान

Etawah Auraiya News: इटावा। शहर के अलग-अलग स्थानों पर रविवार की रात को बिजली की आवाजाही के चलते लोग काफी परेशान रहे। थोड़ी-थोड़ी देर में बिजली जाती रही जिससे लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाई। सुंदरपुर फीडर से संबंधित करीब एक दर्जन मोहल्लों में बार-बार ट्रिपिंग के कारण बिजली चली जाती रही। बिजली गई और थोड़ी देर में बिजली फिर वापस आ गई। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। इसी तरह मैनपुरी फाटक से संबंधित सिविल लाइन व चौगुर्जी क्षेत्र में भी रात को करीब 1 घंटे तक फाल्ट के कारण बिजली सप्लाई बंद रही। लाइन पार क्षेत्र में रामनगर, विजयनगर , गांधीनगर की बिजली सप्लाई फाल्ट हो जाने के कारण करीब 1 घंटे तक बंद रही ।

इसके कारण लोग काफी परेशान रहे।इन दिनों उमस भरी गर्मी पड़ रही है जिसके कारण लोगों को बेचैनी होती है । ऐसे में बिजली न रहने पर समस्या और भी बढ़ जाती है। सोमवार की दोपहर में भी बिजली की आवाजाही बनी रही।

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