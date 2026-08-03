Etawah Auraiya News: दर्जनों मोहल्लों में रात को बिजली की आवाजाही से लोग परेशान
Etawah Auraiya News: इटावा के शहर में रविवार रात बिजली की बार-बार आवाजाही से लोग परेशान रहे। सुंदरपुर फीडर और मैनपुरी फाटक क्षेत्र में बिजली की सप्लाई फाल्ट के कारण बंद रही। गर्मी के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। सोमवार को भी बिजली की आवाजाही बनी रही। लोग नींद पूरी नहीं कर पाए।
Etawah Auraiya News: इटावा। शहर के अलग-अलग स्थानों पर रविवार की रात को बिजली की आवाजाही के चलते लोग काफी परेशान रहे। थोड़ी-थोड़ी देर में बिजली जाती रही जिससे लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाई। सुंदरपुर फीडर से संबंधित करीब एक दर्जन मोहल्लों में बार-बार ट्रिपिंग के कारण बिजली चली जाती रही। बिजली गई और थोड़ी देर में बिजली फिर वापस आ गई। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। इसी तरह मैनपुरी फाटक से संबंधित सिविल लाइन व चौगुर्जी क्षेत्र में भी रात को करीब 1 घंटे तक फाल्ट के कारण बिजली सप्लाई बंद रही। लाइन पार क्षेत्र में रामनगर, विजयनगर , गांधीनगर की बिजली सप्लाई फाल्ट हो जाने के कारण करीब 1 घंटे तक बंद रही ।
इसके कारण लोग काफी परेशान रहे।इन दिनों उमस भरी गर्मी पड़ रही है जिसके कारण लोगों को बेचैनी होती है । ऐसे में बिजली न रहने पर समस्या और भी बढ़ जाती है। सोमवार की दोपहर में भी बिजली की आवाजाही बनी रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।