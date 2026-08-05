Etawah Auraiya News: 10 घंटे गुल रही 16 मोहल्लों की बिजली, 20 हजार लोग परेशान

Etawah Auraiya News: इटावा। शहर में बिजली व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। 16 मोहल्लों की बिजली लगभग 10 घंटे तक गुल रही, जिससे 20 हजार उपभोक्ताओं को गर्मी और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। विभिन्न क्षेत्रों में फाल्ट के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं, बिजली चोरी के आरोप में 5 उपभोक्ताओं को पकड़ा गया।

Etawah Auraiya News: इटावा। शहर में बिजली व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। मंगलवार को सुंदरपुर फीडर में आई खराबी के कारण 16 मोहल्लों की बिजली करीब 10 घंटे तक गुल रही, जिससे लगभग 20 हजार उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। देर रात मरम्मत के बाद आपूर्ति बहाल हो सकी, जबकि शहर के अन्य इलाकों में भी फाल्ट और ट्रिपिंग से लोग परेशान रहे।

बिजली आपूर्ति बाधित सुंदरपुर फीडर पर मंगलवार की दोपहर 2 बजे बिजली सप्लाई बंद हो गई। उपभोक्ताओं के फोन करने पर बताया गया कि ब्रेकडाउन हुआ है जिसके कारण बंद है। पहले कहा गया कि 2 घंटे में बिजली सप्लाई चालू हो जाएगी, फिर कहा गया कि शाम 6:00 तक बिजली सप्लाई बहाल होगी लेकिन शाम से रात हो गई और बिजली नहीं आई। लोग परेशान रहे। रात 12.35 बजे मरम्मत के बाद इस क्षेत्र की बिजली बहाल हुई। 10 घंटे तक बिजली सप्लाई न मिलने से इनवर्टर भी जवाब दे गए। लोग गर्मी और मच्छरों के कारण परेशान रहे। पहले तो बिजली विभाग की ओर से मरम्मत होने की बात कही जाती रही लेकिन बाद में बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने लोगों की फोन उठाना भी बंद कर दिया जिससे जानकारी भी नहीं मिल सकी। आधी रात के बाद बिजली सप्लाई बहाल हो सकी। बिजली न होने के कारण मंगलवार की शाम को नलों में पानी भी नहीं आया। इसके चलते एकता कॉलोनी, विकास कॉलोनी, कटरा साहब खा, कटरा शमशेर खां, मकसूदपुरा रामगंज आदि मोहल्लों की बिजली सप्लाई बंद रही।

अन्य क्षेत्रों में बिजली की स्थिति इसी तरह रामलीला रोड स्थित बिजली घर में भी फाल्ट हो गया जिसके कारण करीब 2 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रही। शहर के अन्य स्थानों पर भी बिजली सप्लाई आने-जाने से लोग परेशान रहे। रामलीला रोड बिजली घर की बिजली रात 9 बजे बंद हुई और 11 बजे बिजली सप्लाई बहाल हुई। मैनपुरी फाटक फीडर से संबंधित आवास विकास कॉलोनी, सिविल लाइन, हर्ष नगर में भी बिजली सप्लाई करीब 1 घंटे तक बंद रही। फाल्ट के कारण बिजली बंद की गई और मरम्मत के बाद चालू हुई। लाइन पार क्षेत्र में अशोकनगर, गांधीनगर और भरथना चौराहे की बिजली भी फाल्ट के कारण 1 घंटे तक बंद रही । इसके अलावा भी रात के समय फाल्ट के चलते बिजली की आवाजाही बनी रही और ट्रिपिंग भी बराबर होती रही।

बिजली चोरी में पकड़े पांच उपभोक्ता इटावा। बिजली विभाग की ओर चलाए गए चेकिंग अभियान में 5 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। अधिशाषी अभियंता हनुमान प्रसाद मिश्र के निर्देशन में एसडीओ ऋषिकांत गौड व जेई दीपक कनौजिया ने लाइनपार क्षेत्र में लक्ष्मण कालाेनी व दुर्गा नगर में अभियान चलाया तो पांच उपभोक्ता चोरी करते पकड़े गए। इनमें से एक तो बिना कनेक्शन के ही बिजली का प्रयोग कर रहे थे। इन सभी की बिजली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।