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Etawah Auraiya News: तकनीकी खराबी से 12 मोहल्लों की बिजली गुल, 15 हजार की आबादी प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा में उमस भरी गर्मी के दौरान बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। शनिवार रात को सुंदरपुर फीडर से 4 घंटे तक बिजली गायब रही, जिससे दो दर्जन से अधिक मोहल्लों में अंधेरा छा गया। तकनीकी खराबी के कारण रात 12:30 बजे के बाद बिजली बहाल हुई, लेकिन दिन में भी कई क्षेत्रों में बिजली की समस्या बनी रही।

Etawah Auraiya News: तकनीकी खराबी से 12 मोहल्लों की बिजली गुल, 15 हजार की आबादी प्रभावित

Etawah Auraiya News: इटावा। उमस भरी गर्मी के इस दौर में बिजली भी खूब परीक्षा ले रही है । दोपहर और रात को अक्सर बिजली व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। शनिवार की रात को सुंदरपुर फीडर से करीब 4 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रही जिसके कारण लोग काफी परेशान रहे। 11 केवी विद्युत उपकेंद्र सुंदरपुर पर इनकमिंग 2 वीसीबी का कांटेक्ट डैमेज हो गया, जिसके कारण बिजली सप्लाई बंद हो गई। इसके चलते करीब दो दर्जन मोहल्लों में अंधेरा छा गया और गर्मी में लोग परेशान होते रहे। रात करीब 8.30 बजे इस तकनीकी खराबी के कारण बिजली चली गई। पहले तो लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर में बिजली सप्लाई बहाल हो जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन किया गया तो पता चला कि तकनीकी खराबी है और मरम्मत का काम किया जा रहा है। रात 8.30 बजे के बाद से लगातार लोग इस बात का इंतजार करते रहे कि बिजली कब आएगी लेकिन बिजली नहीं आई । रात करीब 12 बजे बिजली के दीदार हुए लेकिन कुछ मिनट बाद ही बिजली एक बार फिर चली गई। फिर विभागीय अधिकारियों को फोन बजने लगे। रात 12.30 बजे के बाद ही बिजली सप्लाई बहाल हो सकी।

बिजली की समस्या

इसके चलते एकता कॉलोनी, न्यू एकता कॉलोनी, कटरा साहब खां, कतरा शमशेर खां, कटरा सेवा कली सहित करीब दो दर्जन मोहल्ले के लोग परेशान रहे। रात के समय लोग घर पहुंचते हैं और सोने की तैयारी करते हैं लेकिन उसी समय बिजली चली गई । उधर बारिश न होने से उमस भरी गर्मी भी परीक्षा ले रही है। ज्यादा समय तक बिजली नदारत रहने पर इनवर्टर भी जवाब दे जाते हैं। दिन में भी बिजली आती जाती रही इसके कारण इनवर्टर भी पूरी तरह चार्ज नहीं थे। आधी रात के बाद ही बिजली सप्लाई बहाल हो सकी।

जर्जर तार और पोल बदलने का काम

रामलीला रोड पीटर पर जर्जर तार और पोल बदलने का काम होने के कारण रविवार को दिन में 3 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद रहने की सूचना दी गई थी । यहां सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहने की जानकारी उपभोक्ताओं को दी गई थी, लेकिन स्थिति यह रही शाम 4 बजे के बाद तक इस क्षेत्र की बिजली सप्लाई चालू नहीं हो सकी। फोन करने पर बताया गया है कि अभी काम चल रहा है, काम पूरा होने पर बिजली सप्लाई चालू की जाएगी।

अशोकनगर फीडर में फाल्ट

लाइन पार स्थित क्षेत्र में भी बिजली की सप्लाई शनिवार की रात को गड़बड़ा गई। यहां अशोकनगर फीडर पर फाल्ट होने के कारण बिजली आती जाती रही जिससे लोगों को परेशानी हुई। शाम से यह सिलसिला शुरू हो गया और रात 9 बजे तक ऐसा ही चलता रहा। गुरु तेग बहादुर पुल के ऊपर 33 केवी फ्रेंड्स कॉलोनी लाइन की गार्डिंग का तार अशोकनगर फीडर में टच होने के कारण बिजली सप्लाई में बाधा आई। मरम्मत के बाद करीब 9 बजे इस क्षेत्र की बिजली बहाल की जा सकी।

FAQs

इटावा में बिजली सप्लाई कब बाधित हुई?
शनिवार की रात को बिजली सप्लाई 4 घंटे तक बंद रही।
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