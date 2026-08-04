Etawah Auraiya News: चकरनगर में रातभर गुल रही बिजली
Etawah Auraiya News: चकरनगर में सोमवार की रात बिजली बंद हो गई, जिससे लोगों को पूरी रात जागना पड़ा। बारिश के साथ जंगली जानवरों के डर ने स्थिति को और बढ़ा दिया। स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग से रात में बिजली आपूर्ति को जारी रखने की मांग की।
Etawah Auraiya News: चकरनगर। जिले के बीहड़ी क्षेत्र चकरनगर में बिजली सोमवार को पूरी रात बिजली नहीं आई। पूरी रात लोगों को जागकर काटनी पड़ी। सोमवार शाम बारिश शुरू होने के बाद रात करीब 10 बजे बिजली चली गई। इसके बाद सुबह आठ बजे आपूर्ति चालू हो सकी। बारिश भी हो रही थी और इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का डर रहता है। अभी एक पखवारे पूर्व चकरपुर में तेंदुआ दिखाई दिया था। इस डर के कारण सोमवार की रात तमाम ग्रामीण जागते रहे। क्षेत्रीय निवासी रामनरेश, राम अवतार, सुरेश चंद्र, प्रमोद कुमार ने बिजली विभाग से मांग की है कि इस क्षेत्र में काम से कम रात के समय में बिजली सप्लाई चालू रखी जाए।
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