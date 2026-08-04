Etawah Auraiya News: सुंदरपुर फीडर में फाल्ट-ब्रेक डाउन में साढ़े छह घंटे बंद रही बिजली
Etawah Auraiya News: इटावा में सोमवार रात सुंदरपुर फीडर में तकनीकी खराबी के कारण लगभग 15 मोहल्लों में 2.5 घंटे तक बिजली रही। इसके बाद, दोपहर में बिजली सप्लाई फिर से बंद हो गई। लोगों को रात भर बिजली न होने से परेशानी हुई। इसी तरह, अन्य क्षेत्रों में भी बिजली की लगातार समस्या ने निवासियों को परेशान किया।
Etawah Auraiya News: इटावा। सोमवार रात सुंदरपुर फीडर में तकनीकी खराबी से इससे जुड़े करीब 15 मोहल्लों में ढाई घंटे तक बिजली नहीं रही। सुंदरपुर फीडर पर इनकमिंग 2 की करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी क्षतिग्रस्त हो गई थी। रात 1.15 बजे बिजली गई, फिर मंगलवार दोपहर दो बजे ब्रेक डाउन होने के कारण सुंदरपुर फीडर की बिजली सप्लाई बंद हो गई। करीब चार घंटे बिजली सप्लाई बंद रही। बिजली कर्मचारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी आने के कारण मरम्मत चल रही है। ढाई घंटे बाद इस क्षेत्र की सप्लाई बहाल हो सकी। बीच रात में बिजली जाने से लोग काफी परेशान रहे। दोपहर 2 बजे लाइन ब्रेक डाउन में चली गई।
इससे बत्ती फिर गुल हो गई। चार घंटे के इंतजार के बाद शाम छह बजे बिजली आई। इसी तरह रामलीला रोड फीडर से संबंधित क्षेत्र में भी रात में फाल्ट के चलते बिजली चली गई और करीब एक घंटे बाद आई।लाइन पार क्षेत्र में तकनीकी खराबी से अशोकनगर फीडर की लाइट दो बार में करीब एक घंटे तक बंद रही। मैनपुरी फाटक फीडर के उपभोक्ता भी परेशान रहे। यहां आवास विकास कॉलोनी, सिविल लाइन, हर्ष नगर, नौरंगाबाद क्षेत्र की रात भर ट्रिपिंग से बिजली आती-जाती रही। कालीबांह और कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बिजली की आवाजाही रही। बार-बार ट्रिपिंग के कारण लोग परेशान रहे। पिछले दो दिन से यह हाल हैं।
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