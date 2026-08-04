Etawah Auraiya News: कस्बा व ग्रामीण इलाकों में बारिश के बीच बिजली कटौती से लोग परेशान
Etawah Auraiya News: महेवा में रात में बारिश के दौरान बिजली कटौती से 20 गांवों के लोग परेशान हुए। इकनोर फीडर में फाल्ट के कारण 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। 33/11 केवी बिजली उपकेंद्र से संचालित फीडरों में रात्रि को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस स्थिति से उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतें आईं।
Etawah Auraiya News: महेवा। रात में बारिश शुरू होते ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इकनोर फीडर में फाल्ट के चलते 10 घंटे आपूर्ति ठप रही। 20 गांवों के लोग परेशान रहे। मुगल रोड स्थित 33/11 केवी बिजली उपकेंद्र से संचालित 7 फीडरों में महेवा, अहेरीपुर, अहेरीपुर ग्रामीण, निवाड़ी, मेहंदीपुर, अनंतराम, इकनोर में रात्रकालीन कटौती की जा रही है पिछली रात 12 बजे के बाद रोस्टिंग तथा बिजली आपूर्ति बंद किए जाने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली विभाग के जेई मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि रात्रकालीन इमरजेंसी रोस्टिंग 220 केवी भरथना बिजलीघर से की जा रही है।
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