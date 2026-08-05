Etawah Auraiya News: गैंगस्टर आरोपी की 62 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क
Etawah Auraiya News: बकेवर पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 62 लाख रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क की। आरोपी बबलू ने अपराध से अर्जित धन से एक प्लॉट खरीदा था। डीएम आगरा के आदेश पर संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसमें राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।
Etawah Auraiya News: बकेवर। संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बकेवर पुलिस ने बुधवार को डीएम आगरा के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की करीब 62 लाख रुपये मूल्य की अवैध अचल संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, के तहत की गई।
आरोपी की जानकारी
पुलिस के अनुसार थाना भरथना में 2025 में दर्ज मुकदमा में आरोपी बबलू पुत्र रामदास निवासी विष्णुपुरा थाना बाह आगरा के विरुद्ध विवेचना थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने अपराध से अर्जित धन से कस्बा बाह में एक प्लॉट खरीदा था।
कुर्की की कार्रवाई
पुलिस ने इसे अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्की की रिपोर्ट तैयार कर डीएम आगरा को भेजी थी। आगराडीएम के आदेश पर बुधवार को बकेवर थानाध्यक्ष विपिन मलिक और तहसील बाह के तहसीलदार सम्पूर्ण कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 62 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को विधिवत कुर्क कर लिया। कार्रवाई के दौरान संपत्ति पर कुर्की आदेश चस्पा किया गया तथा नियमानुसार मुनादी कराकर लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी गई। कार्रवाई के समय राजस्व निरीक्षक बाह, कांस्टेबल अपिल कुमार, अरुण कुमार, सतीश कुमार, कीर्ति नंदनी गौर, दीक्षा सहित पुलिस बल मौजूद रहा।
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