Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: गैंगस्टर आरोपी की 62 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: बकेवर पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 62 लाख रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क की। आरोपी बबलू ने अपराध से अर्जित धन से एक प्लॉट खरीदा था। डीएम आगरा के आदेश पर संपत्ति को कुर्क किया गया, जिसमें राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।

Etawah Auraiya News: गैंगस्टर आरोपी की 62 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क

Etawah Auraiya News: बकेवर। संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बकेवर पुलिस ने बुधवार को डीएम आगरा के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की करीब 62 लाख रुपये मूल्य की अवैध अचल संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, के तहत की गई।

ये भी पढ़ें:सॉल्वर गैंग के अभियुक्त की 50.78 लाख की संपत्ति जब्त

आरोपी की जानकारी

पुलिस के अनुसार थाना भरथना में 2025 में दर्ज मुकदमा में आरोपी बबलू पुत्र रामदास निवासी विष्णुपुरा थाना बाह आगरा के विरुद्ध विवेचना थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने अपराध से अर्जित धन से कस्बा बाह में एक प्लॉट खरीदा था।

कुर्की की कार्रवाई

पुलिस ने इसे अवैध रूप से अर्जित संपत्ति मानते हुए कुर्की की रिपोर्ट तैयार कर डीएम आगरा को भेजी थी। आगराडीएम के आदेश पर बुधवार को बकेवर थानाध्यक्ष विपिन मलिक और तहसील बाह के तहसीलदार सम्पूर्ण कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 62 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को विधिवत कुर्क कर लिया। कार्रवाई के दौरान संपत्ति पर कुर्की आदेश चस्पा किया गया तथा नियमानुसार मुनादी कराकर लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी गई। कार्रवाई के समय राजस्व निरीक्षक बाह, कांस्टेबल अपिल कुमार, अरुण कुमार, सतीश कुमार, कीर्ति नंदनी गौर, दीक्षा सहित पुलिस बल मौजूद रहा।

सामान्य प्रश्न

किस अधिनियम के तहत संपत्ति कुर्क की गई?
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत की गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News Bakewar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।