Etawah Auraiya News: पुलिस चौकी और यार्ड बनाने को देखी गई जमीन
Etawah Auraiya News: उदी। बढ़पुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुनवारा में प्रस्तावित पुलिस चौकी के लिए पुलिस अधीक्षक ने भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस यार्ड के लिए 24 बीघे जमीन का भी निरीक्षण किया, जो कूड़ा घर के निकट उपलब्ध कराई गई है। यार्ड में जब्त वाहनों को रखा जाएगा।
Etawah Auraiya News: उदी। बढ़पुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुनवारा में बनने वाली प्रस्तावित पुलिस चौकी के लिए भूमि का पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने शनिवार शाम 7 बजे निरीक्षण किया। बढ़पुरा थानाध्यक्ष कृपाल सिंह ने बताया कि इसी मौके पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस यार्ड के लिए बढ़पुरा थाने के लिए आवंटित 24 बीघे जमीन का भी निरीक्षण किया। यह जमीन कामेत के निकट कूड़ा घर के सामने प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस यार्ड की जमीन में पुलिस द्वारा पकड़े गए अथवा मुकदमे संबंधी वाहन खड़े कराए जाएंगे।
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