Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: पुलिस चौकी और यार्ड बनाने को देखी गई जमीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: उदी। बढ़पुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुनवारा में प्रस्तावित पुलिस चौकी के लिए पुलिस अधीक्षक ने भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस यार्ड के लिए 24 बीघे जमीन का भी निरीक्षण किया, जो कूड़ा घर के निकट उपलब्ध कराई गई है। यार्ड में जब्त वाहनों को रखा जाएगा।

Etawah Auraiya News: पुलिस चौकी और यार्ड बनाने को देखी गई जमीन

Etawah Auraiya News: उदी। बढ़पुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुनवारा में बनने वाली प्रस्तावित पुलिस चौकी के लिए भूमि का पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने शनिवार शाम 7 बजे निरीक्षण किया। बढ़पुरा थानाध्यक्ष कृपाल सिंह ने बताया कि इसी मौके पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस यार्ड के लिए बढ़पुरा थाने के लिए आवंटित 24 बीघे जमीन का भी निरीक्षण किया। यह जमीन कामेत के निकट कूड़ा घर के सामने प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस यार्ड की जमीन में पुलिस द्वारा पकड़े गए अथवा मुकदमे संबंधी वाहन खड़े कराए जाएंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News Land

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।