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Etawah Auraiya News: कांवड़ यात्रा के लिए सड़क पर उतरी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा में कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए पुलिस ने कड़ी व्यवस्था की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने खुद गश्त की और कांवड़ियों से बातचीत की। सावन का महीना शुरू होने पर कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए।

कांवड़ यात्रा के लिए सड़क पर उतरी पुलिस
कांवड़ यात्रा के लिए सड़क पर उतरी पुलिस

Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव खुद सड़कों पर गश्त करते दिखाई दिए ।इस दौरान उन्होंने कांवडियो से बातचीत की। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है। आज सावन का पहला सोमवार था जिले से गुजरने वाले कांवडियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद ही व्यवस्था संभाली है। सोमवार की सुबह ही पुलिस बल के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सड़क पर उतरे और उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी। इस तरह की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए जिससे कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो ।

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इस दौरान उधर से गुजर रहे कांवड़ियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की।

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