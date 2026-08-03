Etawah Auraiya News: कांवड़ यात्रा के लिए सड़क पर उतरी पुलिस
Etawah Auraiya News: इटावा में कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए पुलिस ने कड़ी व्यवस्था की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने खुद गश्त की और कांवड़ियों से बातचीत की। सावन का महीना शुरू होने पर कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए।
Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव खुद सड़कों पर गश्त करते दिखाई दिए ।इस दौरान उन्होंने कांवडियो से बातचीत की। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है। आज सावन का पहला सोमवार था जिले से गुजरने वाले कांवडियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद ही व्यवस्था संभाली है। सोमवार की सुबह ही पुलिस बल के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सड़क पर उतरे और उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी। इस तरह की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए जिससे कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो ।
इस दौरान उधर से गुजर रहे कांवड़ियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।