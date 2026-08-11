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Etawah Auraiya News: पुलिस ने रात में गश्त कर वाहनों की चेकिंग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा में पुलिस ने रात के दौरान पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में पुलिस ने वाहनों की जांच की। संदिग्ध वाहनों की तलाशी की गई और चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने की सलाह दी गई।

पुलिस ने रात में गश्त कर वाहनों की चेकिंग की
पुलिस ने रात में गश्त कर वाहनों की चेकिंग की

Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता। पुलिस ने रात के समय पैदल गश्त करके लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया और वाहनों की चैकिग भी की । जो भी वाहन संदिग्ध लगा उसकी पूरी तलाशी लेने के बाद ही वाहन को आगे जाने दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सभी थानों की पुलिस ने सोमवार की रात को अपने-अपने क्षेत्र में मुख्य सड़कों और संपर्क मार्ग पर पैदल गश्त किया। इस दौरान दो पहिया और बाहर चार पहिया वाहनों की चेकिंग भी की गई। संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही वाहन को आगे जाने दिया गया।

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पुलिस ने दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर और चार पहिया वाहन चलाने वालों को सीट बेल्ट बांधकर ही वाहन चलाने की हिदायत दी।

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