Etawah Auraiya News: पुलिस मुठभेड़ में तीन शातिर बदमाश दबोचे, एसएसपी ने की सराहना

Etawah Auraiya News: पुलिस मुठभेड़ में तीन शातिर बदमाश दबोचे, एसएसपी ने की सराहना
Etawah Auraiya News: बकेवर में पुलिस ने तीन शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में थी। चोरी का सामान एवं सुरक्षा के लिए रखे गए दो तमंचे भी बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों ने किसान के कोल्हू और बकरियों की चोरी करना कबूल किया। कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।
Etawah Auraiya News: बकेवर। पुलिस ने मुठभेड़ में तीन शातिर बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस लंबे समय से बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने घेरेबंदी करके बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने पुलिस टीम की सराहना की। बकेवर थानाध्यक्ष विपिन कुमार मलिक ने बताया कि सोमवार की रात महेवा-अछल्दा मार्ग पर कुरियानी पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। हल्की बारिश के दौरान अछल्दा की तरफ से आ रही ईको कार को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर कार सवारों ने तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की। लेकिन बदमाशों ने भागने का प्रयास किया।
पुलिस ने जैते तैसे तीनों को दबोच लिया। पुलिस ने उनके पास से दो तमंचे, चोरी का सामान, ईको कार आदि बरामद की। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम रोनू कुमार पुत्र मानिक चन्द्र निषाद और जयद्रथ पुत्र मानसिंह निवासी हविलिया अजीतमल औरैया, कोमल सिंह पुत्र जबर सिंह निवासी नगला हीरालाल बकेवर बताए। तीनों ने बताया कि वे किसानों के कोल्हू, इंजन और बकरियां चोरी करते हैं। बरामद कोल्हू का लोहे का बेलन उन्होंने हविलिया गांव निवासी बलवीर सिंह के कोल्हू से चोरी किया था। ईको कार का प्रयोग चोरी का माल ढोने के लिए किया जाता था। बरामद तमंचे अपराध करने के लिए रखे थे। थाना बकेवर में पुलिस मुठभेड़, लूट और आयुध अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरामद ईको कार को सीज कर दिया गया है।एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करके सराहनीय काम किया है। टीम में थानाध्यक्ष विपिन कुमार मलिक, उपनिरीक्षक रामबाबू, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, हेड कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह, कांस्टेबल रवि पवार और कांस्टेबल दुर्वेश कुमार शामिल रहे।
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