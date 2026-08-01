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Etawah Auraiya News: चेहल्लुम को लेकर पुलिस ने ताजिया मार्ग पर किया रूट मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: जसवंतनगर में 3 अगस्त को होने वाले चेहल्लुम के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। थाना प्रभारी कमल भाटी ने ताजियों के मार्ग का रूट मार्च किया और यातायात व भीड़ निरीक्षण किया। प्रशासन ने संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है।

Etawah Auraiya News: चेहल्लुम को लेकर पुलिस ने ताजिया मार्ग पर किया रूट मार्च

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। तीन अगस्त को होने वाले चेहल्लुम के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। थाना प्रभारी कमल भाटी ने कस्बे में ताजियों के मार्ग का रूट मार्च किया और यातायात व भीड़ नियंत्रण व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कस्बा इंचार्ज हेमंत कुमार भी मौजूद रहे। पुलिस ने लाडपुरा से बस स्टैंड होते हुए पकड़पुरा स्थित कर्बला तक जाने वाले जुलूस मार्ग का जायजा लिया। इसी मार्ग से नगर के विभिन्न मोहल्लों के ताजिए भी कर्बला पहुंचेंगे। प्रशासन के अनुसार 3 और 4 को दोपहर 2 बजे से रात 1 बजे तक कर्बला स्थित दरगाह पर ताजियों को दफन किए जाने का कार्यक्रम रहेगा।

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थाना प्रभारी ने संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी, बैरिकेडिंग, यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

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