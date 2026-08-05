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Etawah Auraiya News: ऑनलाइन जमा करें जीवित प्रमाण पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा में पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में जमा करने के लिए कहा गया है। वरिष्ठ कोषाधिकारी डोगरा शक्ति ने बताया कि यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, जिससे पेंशन का वितरण सुनिश्चित होगा। पेंशनरों को पासबुक, PPO संख्या और आधार संख्या भी जमा करनी होगी।

Etawah Auraiya News: ऑनलाइन जमा करें जीवित प्रमाण पत्र

Etawah Auraiya News: इटावा। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों से कहा गया है कि भी जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में जमा कर दें। यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। वरिष्ठ कोषाधिकारी डोगरा शक्ति ने कहा है कि यदि किसी पेंशनर की पेंशन खाते में नहीं पहुंच रही है तो ऐसा जीवित प्रमाण पत्र के अभाव में हो सकता है। इसलिए पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर दें। इसके साथ ही बैंक पासबुक, पीपीओ संख्या, आधार संख्या और कोषागार इटावा का कोड 1900 लिखना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। इसके लिए कोषागार आने की जरूरत भी नहीं होगी।

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