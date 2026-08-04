Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: पसमांदा मुस्लिम समाज की जिला मंत्री बने मुस्तकीम राईन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: इटावा में, पसमादा मुस्लिम समाज ने मुहम्मद मुस्तक़ीम राईन को जिला महामंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इस मौके पर कानपुर राईन समाज के अध्यक्ष ने नवनियुक्त महामंत्री को बधाई दी। संगठन के जिलाध्यक्ष ने लोगों के हक की लड़ाई को दृढ़ बनाने की बात जताई है। महामंत्री ने अध्यक्षों का आभार भी व्यक्त किया।

Etawah Auraiya News: पसमांदा मुस्लिम समाज की जिला मंत्री बने मुस्तकीम राईन

Etawah Auraiya News: इटावा। पसमादा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी व प्रदेश अध्यक्ष मुहम्मद वसीम ने उत्तर प्रदेश जमीअत उर राईन के जिलाध्यक्ष मुहम्मद मुस्तक़ीम राईन को पसमादा मुस्लिम समाज का जिला महामंत्री मनोनीत किया है। इस मौके पर कानपुर राईन समाज के मण्डल अध्यक्ष मुहम्मद हारुन राईन ने नवनियुक्त जिला महामंत्री को दिली मुबारकबाद दी। पसमादा मुस्लिम समाज के जिलाध्यक्ष हाजी फाइमुद्दीन ने संगठन को मजबूत करने की बात कही। मुस्तक़ीम राईन ने कहा कि संगठन में दबे, वंचित, शोषित और पिछड़ों के हक़ की लड़ाई को आगे ले जाने का काम किया जायेगा। महामंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष मुहम्मद वसीम का आभार व्यक्त किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।