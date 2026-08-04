Etawah Auraiya News: पसमांदा मुस्लिम समाज की जिला मंत्री बने मुस्तकीम राईन
Etawah Auraiya News: इटावा में, पसमादा मुस्लिम समाज ने मुहम्मद मुस्तक़ीम राईन को जिला महामंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इस मौके पर कानपुर राईन समाज के अध्यक्ष ने नवनियुक्त महामंत्री को बधाई दी। संगठन के जिलाध्यक्ष ने लोगों के हक की लड़ाई को दृढ़ बनाने की बात जताई है। महामंत्री ने अध्यक्षों का आभार भी व्यक्त किया।
Etawah Auraiya News: इटावा। पसमादा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी व प्रदेश अध्यक्ष मुहम्मद वसीम ने उत्तर प्रदेश जमीअत उर राईन के जिलाध्यक्ष मुहम्मद मुस्तक़ीम राईन को पसमादा मुस्लिम समाज का जिला महामंत्री मनोनीत किया है। इस मौके पर कानपुर राईन समाज के मण्डल अध्यक्ष मुहम्मद हारुन राईन ने नवनियुक्त जिला महामंत्री को दिली मुबारकबाद दी। पसमादा मुस्लिम समाज के जिलाध्यक्ष हाजी फाइमुद्दीन ने संगठन को मजबूत करने की बात कही। मुस्तक़ीम राईन ने कहा कि संगठन में दबे, वंचित, शोषित और पिछड़ों के हक़ की लड़ाई को आगे ले जाने का काम किया जायेगा। महामंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष मुहम्मद वसीम का आभार व्यक्त किया।
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