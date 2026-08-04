Etawah Auraiya News: परशुराम सेवा समिति की नगर कार्यकारिणी घोषित
Etawah Auraiya News: इकदिल। परशुराम सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील सम्राट के निर्देशन में, महामंत्री विनय कुमार द्विवेदी ने इकदिल की कार्यकारिणी की घोषणा की। नई टीम में नगर अध्यक्ष गोपाल मिश्रा, उपाध्यक्ष श्रीकांत दुबे, महामंत्री आशीष मिश्रा, कोषाध्यक्ष विवेक मिश्रा और अन्य सदस्य शामिल हैं।
Etawah Auraiya News: इकदिल। परशुराम सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सुशील सम्राट के निर्देशनुसार प्रदेश महामंत्री विनय कुमार द्विवेदी ने परशुराम सेवा समिति इकदिल की कार्यकारिणी की घोषणा की है जिसमें नगर अध्यक्ष गोपाल मिश्रा, उपाध्यक्ष श्रीकांत दुबे, महामंत्री आशीष मिश्रा एड, कोषाध्यक्ष विवेक मिश्रा, संगठन मंत्री मोहित मिश्रा, इसके साथ ही जयंत शुक्ला, प्रदीप तिवारी, नीरज मिश्रा, आनन्द तिवारी, नवीन मिश्रा, रोहित दीक्षित, शिवम मिश्रा आदि को सदस्य बनाया गया है l
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