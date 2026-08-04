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Etawah Auraiya News: परशुराम सेवा समिति की नगर कार्यकारिणी घोषित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इकदिल। परशुराम सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील सम्राट के निर्देशन में, महामंत्री विनय कुमार द्विवेदी ने इकदिल की कार्यकारिणी की घोषणा की। नई टीम में नगर अध्यक्ष गोपाल मिश्रा, उपाध्यक्ष श्रीकांत दुबे, महामंत्री आशीष मिश्रा, कोषाध्यक्ष विवेक मिश्रा और अन्य सदस्य शामिल हैं।

Etawah Auraiya News: परशुराम सेवा समिति की नगर कार्यकारिणी घोषित

Etawah Auraiya News: इकदिल। परशुराम सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सुशील सम्राट के निर्देशनुसार प्रदेश महामंत्री विनय कुमार द्विवेदी ने परशुराम सेवा समिति इकदिल की कार्यकारिणी की घोषणा की है जिसमें नगर अध्यक्ष गोपाल मिश्रा, उपाध्यक्ष श्रीकांत दुबे, महामंत्री आशीष मिश्रा एड, कोषाध्यक्ष विवेक मिश्रा, संगठन मंत्री मोहित मिश्रा, इसके साथ ही जयंत शुक्ला, प्रदीप तिवारी, नीरज मिश्रा, आनन्द तिवारी, नवीन मिश्रा, रोहित दीक्षित, शिवम मिश्रा आदि को सदस्य बनाया गया है l

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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