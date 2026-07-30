Etawah Auraiya News: 50 शैय्या अस्पताल में लगी ऑटोमैटिक बायोकेमिस्ट्री मशीन
Etawah Auraiya News: पंडित रामाधीन शर्मा 50 शैय्या संयुक्त अस्पताल में अब खून की जांच के लिए मरीजों को जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। आधुनिक सेलेक्ट्रा ऑटोमैटिक बायोकेमिस्ट्री मशीन से 20 से अधिक बायोकेमिस्ट्री जांचें की जा सकेंगी, जिससे रिपोर्ट तेजी से मिलेगी और उपचार शीघ्र शुरू हो सकेगा।
Etawah Auraiya News: बकेवर। पंडित रामाधीन शर्मा 50 शैय्या संयुक्त अस्पताल में मरीजों को अब खून की जांच के लिए जिला अस्पताल की लैब का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में शासन की ओर से सेलेक्ट्रा ऑटोमैटिक बायोकेमिस्ट्री मशीन स्थापित कर दी गई है। इसके शुरू होने से मरीजों को एक ही छत के नीचे बेहतर जांच सुविधा मिल सकेगी।
मशीन की स्थापना
सीएमएस डॉ. संदीप गुलाटी ने बताया कि अस्पताल की ओपीडी में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए आधुनिक मशीन की मांग शासन से की गई थी। मांग स्वीकृत होने पर यूपी मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड ने मशीन उपलब्ध कराई। कंपनी के इंजीनियर प्रशांत ने मशीन स्थापित कर ट्रायल के बाद इसे चालू कराया।
मशीन की विशेषताएँ
डॉ. गुलाटी ने बताया कि मशीन से लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, एमाइलेज समेत 20 से अधिक बायोकेमिस्ट्री जांचें की जा सकेंगी। मशीन पूरी तरह स्वचालित होने से कम समय में सटीक रिपोर्ट मिलेगी, जिससे मरीजों का उपचार भी शीघ्र शुरू हो सकेगा।
प्रशिक्षण और रखरखाव
उन्हें बताया कि लैब टेक्नीशियन को मशीन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा मशीन के रखरखाव के लिए कंपनी से अनुबंध किया गया है। शुभारंभ के दौरान लैब टेक्नीशियन विकास यादव, विकास तिवारी सहित अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा।
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