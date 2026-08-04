Etawah Auraiya News: करंट की चपेट में आकर गाय की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर के सिसहाट गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक गाय करंट की चपेट में आकर मरी। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है और जर्जर बिजली लाइनों के रखरखाव की आवश्यकता बताई। गाय की कीमत 70,000 रुपये बताई गई है।
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। थाना क्षेत्र के ग्राम सिसहाट में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। विभाग से पशु मालिक को मुआवजा देने की मांग की है। गांव निवासी सुखवीर उर्फ सुक्की ने बताया कि बिजली के खंभे के सहारे से बंधा तार टूटकर जमीन पर पड़ा था। घास घाते घाते गाय करंट की आ गई और उसकी मौत हो गई। उन्होंने गाय की कीमत करीब 70 हजार रुपये बताई। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में जर्जर बिजली लाइनें और नियमित रखरखाव के अभाव में ऐसे हादसे हो रहे हैं।
सूचना पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने गांव की जर्जर बिजली लाइनें तत्काल दुरुस्त कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की।
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