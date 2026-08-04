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Etawah Auraiya News: पांच दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिला, मां ने रिश्तेदार पर लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इकदिल में 30 जुलाई को लापता प्रदीप चंद का शव तालाब में मिला। पोस्टमार्टम में डूबने से मृत्यु की पुष्टि हुई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है और परिवार में चीख-पुकार मच गई।

Etawah Auraiya News: पांच दिन से लापता युवक का शव तालाब में मिला, मां ने रिश्तेदार पर लगाया आरोप

Etawah Auraiya News: इकदिल। पांच दिन से लापता युवक का शव गांव के बाहर स्थित तालाब में पड़ा मिला। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम में मौत का कारण तालाब में डूबने से मौत दर्शाया गया है। नगला मोती निवासी 40 वर्षीय प्रदीप चंद 30 जुलाई की रात घर से यह कहकर निकले थे कि उनका मोबाइल गांव में एक परिचित के पास रह गया है। उसे लेकर लौटने को कहा था। काफी देर तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने रिश्तेदारी और आसपास के गांवों में तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा।

अगले दिन इकदिल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस भी खोजबीन में जुटी रही। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में एक शव उतराता देखा। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसकी पहचान प्रदीप चंद के रूप में की। कई दिनों तक पानी में पड़े रहने के कारण शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। पहचान होते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतक की मां रामादेवी ने आरोप लगाया कि घटना वाली रात उनका बेटा गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदार के साथ था। उनका कहना है कि बेटा मोबाइल लेने उसी के पास गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन जब वह स्वयं मोबाइल लेने पहुंचीं तो काफी देर बाद उन्हें मोबाइल लौटा दिया गया। इसके बाद से ही बेटे का कोई पता नहीं चला। अब शव मिलने के बाद उन्होंने हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदीप चंद अपने परिवार के सबसे छोटे भाई थे और मजदूरी कर घर का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में चार वर्षीय पुत्री है। घटना के बाद गांव में शोक के साथ लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं भी हैं। उसकी पत्नी एक साल से अपने मायके में रह रही थी। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि शव मिला था, पोस्टमार्टम में पानी में डूबने से मौत आई है। मामले की छानबीन की जा रही है।

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