Etawah Auraiya News: हत्याकांड में एक और किया गया गिरफ्तार
Etawah Auraiya News: ग्राम चिकनी में हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रामकुमार के 11 साल के बेटे को हिरासत में लिया और न्यायालय में पेश किया। चचेरे भाई द्वारा ताऊ के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के भाई ने छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें चार आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बच रहे हैं।
Etawah Auraiya News: बकेवर। ग्राम चिकनी में हत्या के मामले में आरोपी मुख्य हत्यारोपी के बालक को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। बकेवर थाना पुलिस ने चिकनी गांव में मंगलवार को दिनदहाड़े जगह के विवाद को लेकर चचेरे भाई ने अपने सगे ताऊ के बेटे की कुल्हाड़ी से हमलाकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के भाई अनिल ने अपने चाचा के बेटे रामकुमार व उसके 11 साल के बेटे सहित छह लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था। मामले के मुख्य आरोपी रामकुमार को पुलिस उसी दिन मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजे चुकी थी।
अन्य आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही थी। जिसमें रविवार को मामले के विवेचक थानाध्यक्ष बकेवर विपिन कुमार मलिक ने हत्या के मामले में आरोपी बालक को ग्राम धर्मपुरा के पास से हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। मामले के चार अन्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।
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