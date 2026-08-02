Etawah Auraiya News: राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत
Etawah Auraiya News: ऊसराहार के गांव पुरेला में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। गांव वालों ने आरोप लगाया कि वन विभाग की टीम को सूचना देने के बावजूद वे मौके पर नहीं पहुंचे। जल मंजनी में फंसने के कारण मोर की जान चली गई। ग्रामीणों ने पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन रेस्क्यू कार्य नहीं हो सका।
Etawah Auraiya News: ऊसराहार। क्षेत्र के गांव पुरेला में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। गांव वालों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची जिसके कारण रेस्क्यू नहीं हो सका। इस संबंध में बताया गया है कि गांव की तालाब में जल मंजनी के कारण एक मोर उसमें फंस गया। उसे फंसा हुआ देखकर गांव के लोगों ने वन विभाग को फोन किया पुलिस को भी फोन किया। पुलिस की टीम पहुंच भी गई लेकिन रेस्क्यू नहीं कर सकी। गांव के लोगों ने वन विभाग के टीम के अधिकारियों को कई बार फोन किया लेकिन कोई भी टीम नहीं पहुंची ।
जल मंजनी में से बाहर ना निकल पाने के कारण मोर की मौत हो गई।
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