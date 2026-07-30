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Etawah Auraiya News: कार की टक्कर से बाइक चालक घायल

By Hindustan | Bureau
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Etawah Auraiya News: भरथना। कस्बा क्षेत्र के मंदिर दान सहाय मोड़ पर गुरुवार सुबह तेज रफ्तार कार

Etawah Auraiya News: कार की टक्कर से बाइक चालक घायल

Etawah Auraiya News: भरथना। कस्बा क्षेत्र के मंदिर दान सहाय मोड़ पर गुरुवार सुबह तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक घायल हो गया, जबकि उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से भाग गया राम नगर छोला निवासी राज खान 20 पुत्र अब्दुल्ला बाजार से दवा लेकर अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वह मंदिर दान सहाय मोड़ के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने लापरवाही से चलाते हुए उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर लगते ही राज खान सड़क पर गिर गया जबकि उनकी बाइक करीब 40 मीटर तक घिसटते हुए दूर जा गिरी।

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हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। लोगों को आता देख कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।घायल राज खान ने बताया कि वह भरथना बाजार से दवा लेकर वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी पीछे से आई कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।

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