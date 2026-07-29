Etawah Auraiya News: रसूल की पैरवी अल्लाह की मोहब्बत तक ले जाती है: मौलाना जैदी
Etawah Auraiya News: इटावा में सैदबाड़ा स्थित इमामबारगाह शरीफ मंज़िल में राहत अक़ील और डा. शब्बर अक़ील द्वारा शहीदाने कर्बला के चेहलुम पर मजलिस का आयोजन किया गया। मौलाना मेहदी ज़ैदी ने कहा कि रसूल की पैरवी करना जरूरी है ताकि अल्लाह की मोहब्बत और जन्नत का प्राप्त किया जा सके।
Etawah Auraiya News: इटावा। स्थानीय सैदबाड़ा स्थित इमामबारगाह शरीफ मंज़िल में राहत अक़ील व डा. शब्बर अक़ील की ओर से शहीदाने कर्बला के चेहलुम के अशरे की मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस में तक़रीर करते हुए बिजनोर से आये मौलाना मेहदी ज़ैदी ने रसूल की पैरवी अल्लाह की मोहब्बत तक ले जाती है। जब बिना रसूल की पैरवी के अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिल सकती तो जन्नत कैसे मिलेगी। इसलिए इंसान को रसूल की पैरवी करनी चाहिए। दुनिया मे अल्लाह के वजूद से इंकार करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है। श्री जैदी ने कहा जो किरदार रसूल का वही किरदार 12 इमामों का है।
हमने उसी को रहबर और इमाम माना जिसमे रसूल का किरदार है। जो बात रसूल ने कही वही बात इमामों ने कही। अल्लाह फरमाता है सब मानते हैं अल्लाह है लेकिन हमने रसूल को इसलिए भेजा कि सब समझ लें अल्लाह कैसा है। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाला हाकिम होता है छीनने वाला नहीं, मौला अली की हुकूमत में कोई इंसान भूखा नहीं सोया। मजलिस में तसलीम रज़ा, सलीम रज़ा ने सोजख्वानी व अयाज हुसैन, राहिल सगीर, मोहम्मद सादिक ने नोहा ख्वानी की। मजलिस में मौलाना अनवारुल हसन ज़ैदी, अल्हाज कमर अब्बास नक़वी, करबलाई, हाजी अरशद मरगूब, शावेज़ नक़वी, आगा हसन अब्बास, समर अब्बास, मुशीर हैदर, सरफराज नक़वी सौरिख, अदनान जाफरी, आतिफ़ एड., इमरान वारसी, सुहेल अली, ताजदार हुसैन, शीलू, कलीम वारसी, तहसीन रज़ा, खुशनसीब सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
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