Etawah Auraiya News: खेत में धान की रोपाई कर रही किशोरी पर गिरी आकाशीय बिजली, मौत
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर के नगला बंसी गांव में एक किशोरी खुशबू की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वह अपने पिता के साथ खेत में धान की रोपाई कर रही थी, तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल बन गया और परिवार को सांत्वना देने के लिए अधिकारियों ने मौके का दौरा किया।
Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। क्षेत्र के वैदपुरा के नगला बंसी गांव में गुरुवार सुबह करीब 11.30 बजे खेत में आकाशीय बिजली गिर गई। इस दौरान धान की रोपाई कर रही किशोरी की मौत हो गई। पिता गंगाचरण ने बताया कि वह अपनी 12 वर्षीय पुत्री खुशबू के साथ खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बिगड़ा और आकाशीय बिजली गिरने से खुशबू उसकी चपेट में आ गई। बिजली की तेज चपेट से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना पर तहसीलदार नेहा सचान और थाना प्रभारी हाकिम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की और परिजनों को सांत्वना दी। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मासूम बेटी की असमय मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। गंगाचरण ने बताया कि वह मजदूरी करते हैं और खुशबू कक्षा 1 में पढ़ती थी। खुशबू के साथ उनकी 3 बेटियां भावना, झलक और वैष्णवी और 2 बेटे गणेश और शिवांग हैं, जिसमें भावना और झलक खुशबू से बड़ी हैं। घटना के बाद माता रूपा देवी का रो रो के बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल है।
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