Etawah Auraiya News: होटल में ड्रिल मशीन चलाते समय करंट लगने से मजदूर की मौत

Etawah Auraiya News: इटावा। महेवा के एक होटल में काम के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। घटना से होटल में हड़कंप मच गया। साथी मजदूर उसको अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसको मृत घोषित कर दिया था। महावीर नगर इकदिल के रहने वाले 53 साल के सत्य नारायण कठेरिया पंचशील होटल में सरिया काटने काम करने गया था। शनिवार सुबह वह ड्रिल मशीन से सरिया काट रहा था तभी ड्रिल मशीन के कटे तार की चपेट में आ गया और वह करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने के बाद वह जमीन पर गिरकर तड़पता रहा। काफी देर बाद होटल मालिक बंटी मौके पर पहुंचा और मजदूर को पड़ा देखकर आनन फानन में साथियों संग अस्पताल लेकर पहुंचा।