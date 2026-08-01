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Etawah Auraiya News: होटल में ड्रिल मशीन चलाते समय करंट लगने से मजदूर की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा के महेवा में एक होटल में काम करते समय 53 वर्षीय मजदूर सत्य नारायण कठेरिया को करंट लगने से मौत हो गई। वह सरिया काटने के दौरान ड्रिल मशीन के कटे तार की चपेट में आए। साथी मजदूरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से होटल में हड़कंप मच गया।

Etawah Auraiya News: होटल में ड्रिल मशीन चलाते समय करंट लगने से मजदूर की मौत

Etawah Auraiya News: इटावा। महेवा के एक होटल में काम के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। घटना से होटल में हड़कंप मच गया। साथी मजदूर उसको अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसको मृत घोषित कर दिया था। महावीर नगर इकदिल के रहने वाले 53 साल के सत्य नारायण कठेरिया पंचशील होटल में सरिया काटने काम करने गया था। शनिवार सुबह वह ड्रिल मशीन से सरिया काट रहा था तभी ड्रिल मशीन के कटे तार की चपेट में आ गया और वह करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने के बाद वह जमीन पर गिरकर तड़पता रहा। काफी देर बाद होटल मालिक बंटी मौके पर पहुंचा और मजदूर को पड़ा देखकर आनन फानन में साथियों संग अस्पताल लेकर पहुंचा।

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लेकिन अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। ईएमओ डा. ओमकांत राजपूत ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जानकारी पर परिजन रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। मृतक की पत्नी साधना देवी, पुत्र कृष्णा और रौनक का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसा मशीन के तार से करंट लगने के कारण होना बताया जा रहा है।

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