Etawah Auraiya News: कर्ज के बोझ से परेशान मजदूर ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत
Etawah Auraiya News: इटावा का एक मजदूर जनवेद कुमार शाक्य ने कर्ज और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण जहर खा लिया। गंभीर हालत में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जनवेद पर गांव वालों का लगभग 35-40 हजार रुपये का कर्ज था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिससे वह मानसिक तनाव में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
Etawah Auraiya News: इटावा। कर्ज और पारिवारिक जिम्मेदारियों से परेशान एक मजदूर ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पांच दिन तक इलाज चलने बाद उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जसवंतनगर के बीलमपुर गांव निवासी जनवेद कुमार शाक्य मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके हिस्से में करीब 11 डेसिमल कृषि भूमि थी, जिस पर खेतीबाड़ी भी करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह मजदूरी के साथ खेती पर भी निर्भर थे।
मृतक के बड़े भाई श्रीकृष्ण शाक्य ने बताया कि जनवेद पर गांव के लोगों का करीब 35 से 40 हजार रुपये का कर्ज था। वह पिछले करीब 15 दिनों से मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था। 24 जुलाई को जनवेद अपनी मौसी के बेटे दीवान सिंह के खेत पर अरबी खोदने का काम करने गया था। श्रीकृष्ण ने बताया कि जनवेद अपनी बेटी की शादी को लेकर भी काफी परेशान रहता था। थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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