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Etawah Auraiya News: कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने कल्याण ज्वैलर्स के शो रूम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने डांस भी किया। अभिनेत्री को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग और प्रशंसक मौजूद थे।

Etawah Auraiya News: कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने किया उद्घाटन

Etawah Auraiya News: इटावा। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ने कल्याण ज्वैलर्स के शो रूम का बुधवार देर शाम उद्घाटन किया। उन्होंने एक गाने पर डांस भी किया। इस दौरान अभिनेत्री की एक झलक पाने को भारी भीड़ जमा रही। करिश्मा कपूर ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान प्रशंसकों ने मोबाइल फोन से उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाने की होड़ लगा दी। अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती के साथ बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित किया गया।

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कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए आसपास के क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने व्यवस्थित ढंग से संचालित किया। करिश्मा कपूर के इटावा आगमन से शहर में दिनभर उत्साह का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग, व्यापारिक वर्ग और बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद रहे।

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