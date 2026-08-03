Etawah Auraiya News: जूडो कराटे प्रतियोगिता 5 व 6 अगस्त को होगी
Etawah Auraiya News: इटावा में 5 और 6 अगस्त को माध्यमिक विद्यालयों की जूडो कराटे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कराटे प्रतियोगिता इस्लामिया इंटर कॉलेज में 5 अगस्त को और जूडो प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम में 6 अगस्त को होगी। इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भाग लेंगे और विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
Etawah Auraiya News: इटावा। माध्यमिक विद्यालयों की जूडो कराटे प्रतियोगिता 5 और 6 अगस्त को कराई जाएगी। यह प्रतियोगिता एचएमएस इस्लामिया इंटर कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। जिला क्रीड़ा सचिव हिमांशु यादव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 5 अगस्त को कराटे प्रतियोगिता इस्लामिया इंटर कॉलेज में और 6 अगस्त को जूडो प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम इटावा में होगी ।इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भाग लेंगे । विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
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