Etawah Auraiya News: महिला का जेवर से भरा बैग चोरी
Etawah Auraiya News: भरथना। झींझक और भरथना रेलवे स्टेशन के बीच एक महिला का जेवर से भरा बैग गायब हो गया। महिला ने जीआरपी चौकी में शिकायत की, जिसमें लाखों रुपये के जेवर और कैश थे। जीआरपी घटना की जांच कर रही है और इसे संदिग्ध मान रही है।
Etawah Auraiya News: भरथना। भरथना। झींझक और भरथना रेलवे स्टेशन के बीच पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रही एक महिला का जेवर से भरा बैग गायब होने का आरोप लगाया है। भरथना रेलवे स्टेशन पर उसे जानकारी हुई। उसने जीआरपी चौकी में शिकायत की। बैग में लाखों रुपये के जेवर व कैश था। हालांकि, जीआरपी मामले को संदिग्ध बता रही है। कस्बे के मंडी रोड पावर हाउस निवासी हेमलता पत्नी अखिलेश कुमार ने बताया कि 22 जुलाई को झींझक रेलवे स्टेशन से कानपुर-टूंडला पैसेंजर से अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ भरथना के लिए रवाना हुई थीं। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने जेवरों से भरा एक छोटा बैग ब्लाउज में छिपाकर रखा था।
झींझक से भरथना के बीच सफर के दौरान कथित रूप से किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने उनका ब्लाउज काटकर उसमें रखा जेवरात से भरा बैग निकाल लिया। जीआरपी घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच-पड़ताल में जुटी हुई है।
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