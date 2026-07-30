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Etawah Auraiya News: 10 बोरी भीगने के बाद अलर्ट, क्रय केंद्रों से गोदामों में किया शिफ्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा में गेहूं की खरीद के लिए 69 केंद्र खोले गए थे। 15 जून को खरीद खत्म हुई, पर बारिश में एक केंद्र पर गेहूं भीग गया। अधिकारियों ने खरीद के बाद गेहूं को गोदामों में सुरक्षित भेज दिया। अब केंद्र खाली हैं। भीगे गेहूं की छटनी कर खराब को हटाया गया और सुरक्षित रखा गया।

Etawah Auraiya News: 10 बोरी भीगने के बाद अलर्ट, क्रय केंद्रों से गोदामों में किया शिफ्ट

Etawah Auraiya News: इटावा। गेहूं की खरीद के लिए जिले के अलग अलग स्थान पर 69 खरीद केंद्र खोले गए थे। 15 जून को खरीद का काम पूरा हो जाने के बाद गेहूं रखा था तो बरसात में एक केंद्र पर भीग गया था। इसके बाद संबंधित अधिकारी अलर्ट हो गए और खरीदे गए गेहूं को संबंधित संस्थाओं के गोदामों को भेज दिया गया है। अब स्थिति यह है कि इन क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं है। जो गेहूं खरीदा गया था उसे सुरक्षित कर लिया गया है। जिले में करीब दो सप्ताह पूर्व वेयरहाउस में 10 से 15 बोरे गेहूं के भीग जाने की सूचना के बाद विभाग अलर्ट पर है।

उसके बाद जो भी गेहूं क्रय केंद्रो पर था उसे भी खरीद करने वाली संस्थाओं के गोदामों में सुरक्षित रखवा दिया गया है, ताकि बारिश में भीगने और नुकसान होने से बचाया जा सके। एफसीआई के मैनेजर कमलेश मीना ने बताया कि उस समय गेहूं के जो 10 - 15 बोरे भीगे थे उन बोरों से भीगे हुए गेहूं की छटनी कर ली गई है। भीगने के बाद जो गेहूं खराब हो गया था उसे हटा दिया गया है और जो गेहूं ठीक था उसको भी सुरक्षित गोदाम पर पहुंचा दिया गया है। इटावा, भरथना, जसवंतनगर, ताखा आदि के क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं है। खरीद करने वाली संस्थाओं की गोदाम पर भेज दिया गया और क्रय केंद्रों का स्थान खाली पड़ा है।

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