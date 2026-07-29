Etawah Auraiya News: सीडीओ ने किया बढ़पुरा ब्लॉक व विद्यालय का निरीक्षण
Etawah Auraiya News: इटावा में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बढ़पुरा ब्लॉक कार्यालय और रमी का वर विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की सफाई और शिक्षार्थियों की गणितीय क्षमताओं की प्रशंसा की। सीडीओ ने चारे की व्यवस्था और सुरक्षा पर जोर दिया और सभी अधिकारियों को नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए।
Etawah Auraiya News: इटावा। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बढ़पुरा ब्लॉक कार्यालय और ब्लॉक क्षेत्र के गांव रमी का वर में संचालित विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्हें व्यवस्थाएं ठीक मिलीं। रमी का वर विद्यालय में कक्षा 5 के विद्यार्थियों की गणितीय क्षमता देखने के लिए उन्होंने पहाड़े सुने तो छात्रों ने पहाड़े सुना दिए। विद्यालय की सफाई व्यवस्था भी ठीक पाई गई । सीडीओ ने गौशाला का निरीक्षण किया और कहा कि चारे की व्यवस्था और साफ सफाई दुरस्त रखी जाए, इसमें किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। खंड विकास अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अभिलेखों का रखरखाव देखा।
सीडीओ ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी व कर्मचारी एकीकृत उपस्थिति पंजिका पर नियमित रूप से हस्ताक्षर करें।
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