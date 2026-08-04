Etawah Auraiya News: हाइवे के अधूरा नाला बना मुसीबत, निर्माण पूरा कराने की मांग
Etawah Auraiya News: इटावा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान उदी गांव में एक अधूरा नाला स्थानीय निवासियों के लिए समस्या बन गया है। मवेशियों के गिरने और दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा बनते हुए, ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। सुरक्षा के लिए आवश्यक संकेतक और बैरिकेडिंग का अभाव है।
Etawah Auraiya News: उदी। बढ़पुरा क्षेत्र के उदी गांव में इटावा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान खोदा गया एक नाला पिछले लगभग दो महीने से अधूरा पड़ा है। निर्माण कार्य रुक जाने के कारण यह नाला अब स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। इस अधूरे नाले में आए दिन गाय, भैंस सहित अन्य मवेशी गिर रहे हैं। रात के समय दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी यह एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले की खुदाई के बाद निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। खुले और गहरे नाले के आसपास न तो सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है और न ही कोई चेतावनी संकेतक लगाए गए हैं।
इससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है। लोगों का कहना है बरसात के मौसम में नाले में पानी भर जाने से इसकी गहराई का अनुमान लगाना और भी कठिन हो जाता है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी से अधूरे पड़े इस नाले का निर्माण जल्द पूरा कराने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
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