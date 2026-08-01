Etawah Auraiya News: नाला अधूरा छोड़ देने से भरा पानी, कट गई सड़क
Etawah Auraiya News: इटावा के विकास खंड महेवा की ग्राम पंचायत पुरावली में शुंगि ताल के पास जिला पंचायत द्वारा कराए जा रहे नाले का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। इससे सड़क पर पानी बहने से सड़क का कटाव बढ़ रहा है, जिससे आवागमन में बाधा आ रही है और वाहन चालकों के फिसलने का खतरा बढ़ गया है।
Etawah Auraiya News: इटावा। विकास खंड महेवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पुरावली के शुंगि के ताल के पास जिला पंचायत से कराए जा रहे नाले का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले का पानी सड़क पर बहने के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा कट गया है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। पूर्व प्रधान सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि जिला पंचायत से नाले का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। अधूरे निर्माण के कारण पानी की निकासी सही ढंग से नहीं हो पा रही है और पूरा पानी सड़क पर बह रहा है।
सड़क पर लगातार पानी बहने से गहरे गड्ढे बन गए हैं और सड़क का कटाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और चार पहिया वाहनों के फंसने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकती है।
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