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Etawah Auraiya News: बारिश बंद होते ही फिर हो गई उमस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: बुधवार को लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि, दोपहर 2.30 बजे बारिश हुई, लेकिन आधा घंटे बाद ही रुक गई। बारिश के बाद फिर से उमस बढ़ गई और धूप निकल आई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई।

Etawah Auraiya News: बारिश बंद होते ही फिर हो गई उमस

Etawah Auraiya News: बुधवार को सुबह से ही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। बीच-बीच में बादल जरूर आए लेकिन हवा नहीं चली। दोपहर करीब 2.30 बजे बारिश शुरू हुई और आधा घंटे बाद ही जब बारिश बंद हो गई उसके बाद फिर वही स्थिति हो गई। उमस फिर परेशान करने लगी। बारिश बंद होते ही एक बार फिर धूप निकल आई हवा बंद हो गई और उमस के चलते लोग परेशान रहे।

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