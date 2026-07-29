Etawah Auraiya News: यूपीयूएमएस सैफई में ह्यूमन मिल्क बैंक का हुआ शुभारंभ

Etawah Auraiya News: सैफई। यूपीयूएमएस सैफई के बाल रोग विभाग में नवजात शिशुओं के बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक ह्यूमन मिल्क बैंक’ का शुभारंभ बुधवार से हो गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डा. अजय सिंह ने ह्यूमन मिल्क बैंक का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद कुलपति डा. अजय सिंह एवं अन्य अतिथियों ने मिल्क बैंक का निरीक्षण किया तथा वहां उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश कुमार व मिल्क बैंक के प्रभारी डा. रमेश कुमार ने बताया कि यह मिल्क बैंक विशेष रूप से उन नवजात शिशुओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा, जिन्हें किसी कारणवश अपनी माता का पर्याप्त दूध प्राप्त नहीं हो पाता है, जैसे समय से पूर्व जन्मे शिशु, कम वजन वाले नवजात या वे शिशु जिनकी माताएं प्रसव के बाद अस्वस्थ रहती हैं।