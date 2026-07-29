Etawah Auraiya News: महिला सर्जिकल वार्ड की केबिन में डाल दिया ताला

Etawah Auraiya News: इटावा। जिला पुरुष अस्पताल में आए दिन अजब गजब कारनामें सामने आते रहते है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसमें अस्पताल के प्रथम तल पर बने महिला सर्जिकल वार्ड की केबिन नंबर तीन में लगे बिजली के बोर्ड में करीब एक माह से करंट आ रहा है। करंट की इस समस्या को अस्पताल प्रशासन ने दूर तो नहीं कराया बल्कि केविन में ताला ही जड़ दिया। 6 बेड की इस केविन में अब मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है आखिर ऐसा क्या कारण है कि अस्पताल प्रशासन इस समस्या को अभी तक दूर नहीं कर पाया है । जिला अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं इनमें काफी ऐसे मरीज होते हैं जिनकेअलग-अलग बीमारियों के ऑपरेशन भी होते है ऐसे मरीजों को सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया जाता है । ऐसे में छह बेड की केविन बंद होने से वार्ड की अन्य केबिनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। कई बार मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करना पड़ता है इससे मरीजों के साथ-साथ वार्ड स्टाफ को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि केबिन नंबर तीन के बिजली बोर्ड में करंट आने की जानकारी कई बार अस्पताल प्रशासन और संबंधित तकनीकी कर्मचारियों को दी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक न तो बोर्ड बदला गया और न ही बिजली लाइन की जांच कराकर समस्या का स्थायी समाधान कराया गया।