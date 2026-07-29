Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: महिला सर्जिकल वार्ड की केबिन में डाल दिया ताला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: इटावा के जिला पुरुष अस्पताल में महिला सर्जिकल वार्ड के केबिन नंबर तीन में एक माह से करंट की समस्या है। प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया और केबिन को बंद कर दिया। इससे अन्य केबिनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। मरीजों और उनके परिजनों ने सुधार की मांग की है।

Etawah Auraiya News: महिला सर्जिकल वार्ड की केबिन में डाल दिया ताला

Etawah Auraiya News: इटावा। जिला पुरुष अस्पताल में आए दिन अजब गजब कारनामें सामने आते रहते है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसमें अस्पताल के प्रथम तल पर बने महिला सर्जिकल वार्ड की केबिन नंबर तीन में लगे बिजली के बोर्ड में करीब एक माह से करंट आ रहा है। करंट की इस समस्या को अस्पताल प्रशासन ने दूर तो नहीं कराया बल्कि केविन में ताला ही जड़ दिया। 6 बेड की इस केविन में अब मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है आखिर ऐसा क्या कारण है कि अस्पताल प्रशासन इस समस्या को अभी तक दूर नहीं कर पाया है । जिला अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं इनमें काफी ऐसे मरीज होते हैं जिनकेअलग-अलग बीमारियों के ऑपरेशन भी होते है ऐसे मरीजों को सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया जाता है । ऐसे में छह बेड की केविन बंद होने से वार्ड की अन्य केबिनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। कई बार मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करना पड़ता है इससे मरीजों के साथ-साथ वार्ड स्टाफ को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि केबिन नंबर तीन के बिजली बोर्ड में करंट आने की जानकारी कई बार अस्पताल प्रशासन और संबंधित तकनीकी कर्मचारियों को दी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक न तो बोर्ड बदला गया और न ही बिजली लाइन की जांच कराकर समस्या का स्थायी समाधान कराया गया।

समस्या का समाधान

कर्मचारियों का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए केबिन बंद रखना मजबूरी है। यदि अनजाने में कोई मरीज या तीमारदार बोर्ड के संपर्क में आ जाए तो खतरा हो सकता है।

दबाव का सामना

अस्पताल में पहले से ही बेडों पर दबाव बना रहता है। ऐसे में छह बेड लंबे समय से बंद रहने से भर्ती व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। मरीजों और उनके परिवारी जनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन को अस्थायी व्यवस्था करने के बजाय तत्काल मरम्मत कराकर केबिन नंबर तीन को फिर से शुरू कराना चाहिए, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

अस्पताल प्रशासन का बयान

जिला पुरुष अस्पताल में सीएमएस डॉ. परितोष शुक्ला ने बताया कि महिला सर्जिकल वार्ड की तीन नंबर केबिन में लगे बिजली के बोर्ड में काफी पहले बारिश के समय करंट आया था जिसे इलेक्ट्रीशियन ने ठीक कर दिया था अब इस समय कोई भी करंट नहीं आ रहा है मरीजों के तीमारदार केबिन में गंदगी फैलाते हैं जिसके कारण केबिन को बंद किया गया है । स्टाफ के पास में चाबी रहती है अगर ज्यादा मरीज होते हैं तो केबिन में मरीजों को भर्ती किया जाएगा वैसे अस्पताल में बेड की कोई कमी नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या केबिन नंबर तीन में करंट की समस्या पहले से है?
हाँ, केबिन नंबर तीन में करीब एक माह से बिजली के बोर्ड में करंट आ रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।