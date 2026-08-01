Etawah Auraiya News: तहसील दिवस में आयोजित हुए होम्योपैथी चिकित्सा शिविर
Etawah Auraiya News: इटावा में तहसील दिवस पर होम्योपैथिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन हुआ। सदर, भरथना, सैंफई और जसवंतनगर में सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। डॉक्टरों ने स्वस्थ्य रोगों से बचाव के उपाय और दवाइयाँ प्रदान कीं। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने शिविर का निरीक्षण किया। ये आयोजन जन स्वास्थ्य के लिए शासन के निर्देशों के तहत किए गए।
Etawah Auraiya News: इटावा। तहसील दिवस के मौके पर होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। सदर तहसील,भरथना,सैंफई और जसवंतनगर में लगे शिविर में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। डॉक्टरों ने शिविर में आए मरीजों को संचारी रोग से बचाव के उपाय, खानपान में सावधानी बरतने और रोग के लक्षणों के आधार पर मरीजों को दवा वितरित की तथा योग अभ्यास के सुझाव दिए गए । भरथना में आयोजित शिविर का निरीक्षण डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने किया। जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डा. देवा रानी ने बताया कि आम जनमानस को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ये आयोजन शासन के निर्देशानुसार किये जा रहे हैं।
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