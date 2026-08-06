Etawah Auraiya News: मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त लाइन पार क्षेत्र बना टापू ,घरों में भरा नालियों का पानी
Etawah Auraiya News: इटावा में गुरुवार सुबह से हो रही बारिश के कारण सामान्य जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। लाइन पार क्षेत्र में जल भराव से लोग परेशान हैं। बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बारिश ने सड़कों को डुबो दिया है और यात्रा करना कठिन हो गया है।
Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता। गुरुवार की सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सामान्य जान जीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के लाइन पार क्षेत्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है यहां सड़कों और गलियों में तो पानी भरा है नालियों का पानी घरों के अंदर भी प्रवेश कर गया है इसके चलते लोग परेशान हैं ।बारिश के साथ ही बिजली सप्लाई भी बंद हो गई। फ्रेंड्स कॉलोनी और सुंदरपुर बिजली घर में पानी भर जाने के कारण बिजली सप्लाई बंद कर दी गई । बारिश की चलती है पूरे शहर की बिजली सप्लाई भी बंद हो गई। बिजली घरों से पानी निकालने के बाद ही सप्लाई चालू होगी।
सुबह से शुरू हुई बारिश 8:00 तक जारी है करीब 2 घंटे तक हुई झमाझम बारिश में सभी व्यवस्थाएं बिगड़ गई । भरथना रोड पर घुटनों तक पानी भर गया है यही स्थिति पचावली रोड की है। पानी इतना है की बाइक के पूरे पहिए डूब रहे है। जल भराव के कारण सड़कों पर निकलना मुश्किल है। लगातार बारिश के चलते बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।
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