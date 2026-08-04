Etawah Auraiya News: तालाब और नालियां ओवरफ्लो घरों और गलियों में भरा पानी
Etawah Auraiya News: सोमवार रात हुई तेज बारिश के कारण महेवा में नालियां और गलियां उफान पर आ गईं, जिससे पानी कई घरों में घुस गया। ग्राम आनेपुर में तालाब ओवर फ्लो हो गया, जिसके चलते मुख्य गली में पानी एक से दो फीट भर गया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से स्थाई जलनिकास की व्यवस्था की मांग की है।
Etawah Auraiya News: महेवा। सोमवार की रात में हुई तेज बारिश के चलते नालियों व गलियों में उफान आ गया जिससे पानी घरों में घुस गया। लोगों को रात तीन बजे के बाद ही पानी निकालने के लिए जुटना पड़ा। वही क्षेत्र के ग्राम आनेपुर में तालाब ओवर फ्लो होने के चलते मुख्य गली में पानी एक से दो फीट तक भर गया। लोगों को मंगलवार की सुबह पानी में घुसकर निकलना पड़ा। दिनेश त्रिपाठी, अखिलेश कुमार, नीरज आदि ने बताया कि गांव की शुरुआत से लेकर जितेंद्र दुबे के मकान तक जलभराव की स्थिति विकट है, उन्होंने अधिकारियों से स्थाई जलनिकास की व्यवस्था कराने की मांग की है।
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