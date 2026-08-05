Etawah Auraiya News: रिमझिम बारिश के बीच जिला अस्पताल पहुंचे 1141 नए मरीज

Etawah Auraiya News: इटावा में दो दिन की बारिश के बाद मौसम में बदलाव से मरीजों की संख्या जिला अस्पताल में बढ़ी। ओपीडी में 1141 नए मरीज और 250 पुराने मरीज पहुंचे। मौसमी संक्रमण और त्वचा संबंधित समस्याओं की शिकायतें बढ़ी हैं। डॉक्टरों ने उचित सावधानी और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी है।

Etawah Auraiya News: इटावा । जिले में दो दिन से हो रही रिमझिम बारिश के बाद मौसम में आए बदलाव का असर लोगों के स्वास्थ पर दिखाई देने लगा है। बारिश से वातावरण में नमी बढ़ने और तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच बुधवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ रही। ओपीडी में 1141 नए मरीज और 250 से अधिक पुराने मरीज इलाज को पहुंचे। मंगलवार को भी 955 नए मरीज इलाज के लिए आए थे । सुबह 8 वजे के बाद से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर और चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मरीजों की लाइनें लगी रही। वहीं खून की जांच कराने के लिए भी पैथोलॉजी के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों की लाइने लगी रहीं।हालांकि इस समय वायरल फीवर काफी चल रहा है लेकिन डॉक्टरों के द्वारा मरीजों की मलेरिया और डेंगू के साथ टाइफाइड की जांच भी कराई जा रही है ।

मौसमी संक्रमणों की बढ़ती संख्या बारिश से मौसम में अचानक बदलाव के कारण वायरल संक्रमण से जुड़ी शिकायतों के साथ ही त्वचा और आंखों से संबंधित समस्याओं के मरीज भी चिकित्सकों के पास पहुंचे। कई मरीजों में शरीर में दर्द, कमजोरी, गले में खराश और संक्रमण संबंधी लक्षण भी थे। इसी के साथ त्वचा पर खुजली, लालिमा और फंगल संक्रमण जैसी समस्याओं से ग्रसित मरीज भी काफी इलाज के लिए आए। अस्पताल में सबसे अधिक भीड़ फिजिशियन, बालरोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ व नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास रही।

त्वचा संक्रमण से सावधानी इटावा । जिला अस्पताल के जनरल फिजिशियन डा.शांतनु निगम ने बताया कि बारिश के बाद तापमान और वातावरण में नमी में बदलाव होने से मौसमी संक्रमण की शिकायतें बढ़ी हैं। लोगों को पर्याप्त पानी पीने के साथ पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। घर के आसपास जलभराव न होने दें और साफ-सफाई बनाए रखें। इसके अलावा बारिश के मौसम में लंबे समय तक गीले कपड़े पहनने या पैर गीले रहने से त्वचा संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। पैरों की उंगलियों के बीच खुजली, जलन, लाल चकत्ते या त्वचा पर सफेद परत जैसी समस्या होने पर व तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक कमजोरी या लक्षण लगातार बने रहने पर स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लें।

बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा छोटे बच्चों को बारिश में भीगने से बचा कर रखें

इटावा । बाल रोग विशेषज्ञ डा. पीके यादव का कहना है कि बारिश में जगह-जगह पानी जमा होने से मच्छरों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को पहन कर रखें और सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।पहले से ही वायरल फीवर चल रहा है इस लिये बच्चों को बारिश में न भीगने दें। बच्चों को हमेशा उबाल कर स्वच्छ पानी दें और बाहर का खुला या जंक फूड बिल्कुल ना दें उन्हें ताजा खाना ही खिलाएं साथ ही बच्चों की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दें ।