Etawah Auraiya News: बीना और चौपला स्वास्थ्य केंद्र पर फार्मासिस्ट के भरोसे रहे मरीज

Etawah Auraiya News: इटावा। प्रत्येक रविवार को जिले के 35 स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित होने वाले जन आरोग्य मेलों में स्किन और बुखार के मरीजों की संख्या ज्यादा रही। बसरेहर ब्लॉक के तीन स्वास्थ्य केंद्रों पर मेले आयोजित होते हैं जिनमें दो स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले मरीज फार्मासिस्ट के भरोसे रहे। आरोग्य मेलों में 852 मरीज आए थे जिनमें 418 पुरुष 293 महिलाएं और 141 बच्चे शामिल थे । बसरेहर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौपला पर आये 53 मरीजों का इलाज फार्मासिस्ट विजय कुमार ने किया । एलटी संजू स्टाफ नर्स सरिता और वार्ड बॉय आदेश कुमार मौजूद रहे। बीना स्वास्थ्य केंद्र पर 31 मरीज इलाज के लिए आए थेइन मरीजों का इलाज भीयहां के फार्मासिस्ट राघवेंद्र और स्टाफ नर्स नसरीन ने किय।इस