Etawah Auraiya News: श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया स्वर्णिम वर्षायोग महोत्सव

Etawah Auraiya News: इटावा। शहर के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, लालपुरा में विराजमान गणाचार्य आचार्य विराग सागर महाराज के शिष्य मुनि विशल्य सागर महाराज ससंघ के सानिध्य में स्वर्णिम वर्षायोग के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह भगवान श्रीजी के अभिषेक एवं मुनि श्री के मुखारविंद से शांतिधारा के साथ हुआ । जिन सहस्रनाम विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के तीन दिवसीय आयोजन का शुभारंभ किया गया। भव्य घटयात्रा बरहीपुरा जैन मंदिर से ढोल-नगाड़ों, भक्ति नृत्य एवं जयघोष के साथ प्रारंभ होकर लालपुरा जैन मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में ध्वजारोहण का सौभाग्य अभय जैन को प्राप्त हुआ, जबकि दीप प्रज्ज्वलन एवं चित्र अनावरण का सौभाग्य जैन समाज अध्यक्ष संजू जैन एवं भिंड जैन समाज को प्राप्त हुआ।महिला