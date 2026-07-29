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Etawah Auraiya News: श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया स्वर्णिम वर्षायोग महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: इटावा के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्रीजी के अभिषेक से हुई। तीन दिवसीय जिन सहस्रनाम विधान और विश्व शांति महायज्ञ का भी शुभारंभ किया गया। भव्य घटयात्रा में जैन समाज के प्रमुख सदस्य और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

Etawah Auraiya News: श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया स्वर्णिम वर्षायोग महोत्सव

Etawah Auraiya News: इटावा। शहर के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, लालपुरा में विराजमान गणाचार्य आचार्य विराग सागर महाराज के शिष्य मुनि विशल्य सागर महाराज ससंघ के सानिध्य में स्वर्णिम वर्षायोग के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह भगवान श्रीजी के अभिषेक एवं मुनि श्री के मुखारविंद से शांतिधारा के साथ हुआ । जिन सहस्रनाम विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के तीन दिवसीय आयोजन का शुभारंभ किया गया। भव्य घटयात्रा बरहीपुरा जैन मंदिर से ढोल-नगाड़ों, भक्ति नृत्य एवं जयघोष के साथ प्रारंभ होकर लालपुरा जैन मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर में ध्वजारोहण का सौभाग्य अभय जैन को प्राप्त हुआ, जबकि दीप प्रज्ज्वलन एवं चित्र अनावरण का सौभाग्य जैन समाज अध्यक्ष संजू जैन एवं भिंड जैन समाज को प्राप्त हुआ।महिला

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मंडल लालपुरा द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भिंड जैन समाज तथा शास्त्र भेंट का सौभाग्य गया जैन समाज को प्राप्त हुआ। यह संपूर्ण आयोजन स्वर्णिम वर्षायोग साधु सेवा समिति के तत्वावधान में संपन्न हो रहा है।कार्यक्रम में जैन समाज अध्यक्ष संजू जैन, विवेक जैन, दिलीप जैन, महावीर प्रसाद जैन, रीतेश जैन, राजू जैन, सुंदर सागर लोकसभा के पदाधिकारी, महिला मंडल, कन्या मंडल तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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