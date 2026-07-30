Etawah Auraiya News: देर शाम तक चलता रहा गुरुओं से आर्शीवाद लेने का सिलसिला
Etawah Auraiya News: इटावा में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बुधवार को शुरू हुआ। चौगुर्जी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह साईनाथ महाराज का अभिषेक और पूजा हुई। भक्तों ने मंदिर के महंत का पूजन किया और मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। आचार्य भुवनेश ने भक्तों को आशीर्वाद दिया और प्रसाद वितरित किया।
Etawah Auraiya News: इटावा। बुधवार की सुबह शुरू हुआ गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं से आर्शीवाद का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। शहर के चौगुर्जी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह साईनाथ महाराज का अभिषेक श्रंगार व पूजन अर्चन हुआ। मंदिर में स्थापित अन्य देवी-देवताओं का भी श्रंगार किया गया था। यहां पर भक्तों ने मंदिर के महंत आचार्य भुवनेश मिश्र का भी पूजन विधि बिधान से किया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूरे मंदिर परिसर को बिजली की रंग बिरंगी लाइटों गुब्बारों से सजाया गया था मंदिर में भंडारा भी हुआ। आचार्य भुवनेश ने सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। आचार्य ने अपने भक्तों को आर्शीवाद के साथ ही प्रसाद स्वरूप भेंट, रुद्राक्ष आदि भी भेंट किए।
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