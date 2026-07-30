Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etawah Auraiya News: देर शाम तक चलता रहा गुरुओं से आर्शीवाद लेने का सिलसिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
Follow us on Google News
share

Etawah Auraiya News: इटावा में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बुधवार को शुरू हुआ। चौगुर्जी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह साईनाथ महाराज का अभिषेक और पूजा हुई। भक्तों ने मंदिर के महंत का पूजन किया और मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। आचार्य भुवनेश ने भक्तों को आशीर्वाद दिया और प्रसाद वितरित किया।

Etawah Auraiya News: देर शाम तक चलता रहा गुरुओं से आर्शीवाद लेने का सिलसिला

Etawah Auraiya News: इटावा। बुधवार की सुबह शुरू हुआ गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं से आर्शीवाद का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। शहर के चौगुर्जी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह साईनाथ महाराज का अभिषेक श्रंगार व पूजन अर्चन हुआ। मंदिर में स्थापित अन्य देवी-देवताओं का भी श्रंगार किया गया था। यहां पर भक्तों ने मंदिर के महंत आचार्य भुवनेश मिश्र का भी पूजन विधि बिधान से किया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूरे मंदिर परिसर को बिजली की रंग बिरंगी लाइटों गुब्बारों से सजाया गया था मंदिर में भंडारा भी हुआ। आचार्य भुवनेश ने सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। आचार्य ने अपने भक्तों को आर्शीवाद के साथ ही प्रसाद स्वरूप भेंट, रुद्राक्ष आदि भी भेंट किए।

ये भी पढ़ें:Pratapgarh Kunda News: शिष्यों ने पूजन कर लिया गुरु का आशीर्वाद
ये भी पढ़ें:Siwan News ब्रह्मा, विष्णु व महेश के रूप में शिष्यों ने गुरु को किया नमन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etawah Auraiya News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।