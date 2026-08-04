Etawah Auraiya News: संत रविदास जयंती पर बकेवर से निकली भव्य कलश शोभायात्रा

Etawah Auraiya News: गोपाल मंदिर से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती पर भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। कलश यात्रा विभिन्न गांवों में भ्रमण करेगी और माघ माह की पूर्णिमा पर समाप्त होगी, जिसमें संत रविदास के मानवता के संदेश का प्रचार किया गया।

Etawah Auraiya News: बकेवर। गोपाल मंदिर से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। आयोजकों ने बताया कि कलश में काशी से लाई गई पवित्र मिट्टी स्थापित की गई है। यह कलश यात्रा भरथना विधानसभा के विभिन्न गांवों में भ्रमण करेगी और माघ माह की पूर्णिमा के अवसर पर इसका समापन होगा।

कलश पूजन का महत्व बिजौली में विधि-विधान से कलश पूजन किया गया। इसके बाद शोभायात्रा भीमनगर पहुंची, जहां भी पूजन किया गया। यात्रा भीमनगर से डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल तक पहुंची और विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए संपन्न हुई।

समरसता का संदेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जयघोष करते हुए संत रविदास महाराज के समरसता, समानता, भाईचारे और मानव सेवा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

पूर्व विधायक और नेताओं का योगदान पूर्व विधायक सावित्री कठेरिया ने कहा कि यह केवल कलश यात्रा नहीं, बल्कि संत रविदास के समता, मानवता, प्रेम और सामाजिक समरसता के दिव्य संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का पावन अभियान है। यह यात्रा समाज को एकता और समानता का संदेश देती है।

पूर्व प्रत्याशी कमलेश कठेरिया ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने अपने जीवन से समाज को समानता, समरसता और सेवा का संदेश दिया, । इस अवसर पर पूर्व विधायक सिध्दार्थ शंकर दोहरे ,जिला उपाध्यक्ष अशोक चौबे, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अवधेश चतुर्वेदी, जन्नू राजपूत,जिला उपाध्यक्ष अनूप जाटव, बकेवर चेयरमैन विवेक यादव, जिला उपाध्यक्ष बासु चौधरी, रजत चौधरी, मोनू तिवारी,आयुष राज, , सतेन्द्र राजपूत, लखना मंडल अध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी, बकेवर मंडल अध्यक्ष विनोद चौहान, पुरुषोत्तम मिश्रा, शिवांग त्रिपाठी, सचेन्द्र सहित ग्राम प्रधानों और मंडल पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शोभायात्रा का स्वागत किया।