Etawah Auraiya News: आयुष कैंप में देखे मरीज, दी गई दवाइयां
Etawah Auraiya News: इटावा में आयुष विभाग द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में आयुर्वेद और होम्योपैथी के चिकित्सकों ने मिलकर 280 आयुर्वेद और 150 होम्योपैथी मरीजों का इलाज किया तथा दवाइयाँ वितरित कीं। इस आयोजन में विभिन्न चिकित्सक और व्यापारी नेता भी उपस्थित थे।
Etawah Auraiya News: इटावा, संवाददाता। आयुष विभाग की ओर से चलाए जा रहे अभियान में कचहरी परिसर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। कई दिनों से चल रहे इस शिविर में शुक्रवार काे भी मरीज देखे गए और उन्हे जरुरी दवाईया भी दी गईं। इसमें आयुर्वेद के साथ ही होम्योपैथिक के डाक्टर भी मरीज देख रहे हैं। शुक्रवार को आयुर्वेद में 280 और होम्योपैथी में 150 मरीजों का निशुल्क इलाज किया गया और दवा वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डा देवा रानी ,आयुर्वेद के डा. कमल कुमार, डा. कृष्ण कुमार,डा राहुल,डा अजय कुमार और व्यापारी नेता आलोक दीक्षित मौजूद रहे।
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