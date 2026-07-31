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Etawah Auraiya News: निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 74 मरीजों का इलाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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Etawah Auraiya News: फोटो-5 कैम्प में मरीजों का इलाज करतीं डॉ. नंदिनी गुप्ता।जसवंतनगर। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगला रामसुंदर की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. नंदिनी गुप्

Etawah Auraiya News: निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 74 मरीजों का इलाज

Etawah Auraiya News: जसवंतनगर। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगला रामसुंदर की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. नंदिनी गुप्ता ने गांव नगला रामसुंदर में आयुष आपके द्वार निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में 74 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियां वितरित की गईं। जांच के दौरान जीर्ण रोग, खुजली, फंगल संक्रमण, श्वास संबंधी रोग, उदर रोग, खांसी, जुकाम, बुखार तथा संधिशूल जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। डॉ. नंदिनी गुप्ता ने मरीजों को नियमित दिनचर्या अपनाने, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने, स्वच्छता बनाए रखने तथा बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर उपचार कराने की सलाह दी।

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शिविर में भृत्य सत्यप्रकाश, योग प्रशिक्षक अनुज मौजूद रहे।

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